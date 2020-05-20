С 15 мая в Удмуртии возобновили плановую вакцинацию

20 Май 2020 2020-05-20T10:16:02+03:00

При этом всех пациентов просят быть в масках

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В Удмуртии с 15 мая возобновили плановую вакцинацию. Об этом сообщил замминистра здравоохранения республики Никита Свирин в соцсетях.

Так, возобновлены следующие плановые прививки:

- против менингококковой и пневмококковой инфекции у лиц призывного возраста;

- против вирусного гепатита А у групп риска;

- против пневмококковой инфекции у лиц старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями;

- против клещевого вирусного энцефалита у детей и взрослых;

- против особо опасных инфекций (сибирская язва, бешенство и др.) у взрослых из групп риска;

- против кори в очагах и среди трудовых мигрантов.

- Заранее хочу предупредить, что все пациенты и посетители в залах ожидания должны быть в средствах индивидуальной зашиты, - заключил Никита Свирин.

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ИСТОЧНИК KP.RU