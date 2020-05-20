С 15 мая в Удмуртии возобновили плановую вакцинацию
В Удмуртии с 15 мая возобновили плановую вакцинацию. Об этом сообщил замминистра здравоохранения республики Никита Свирин в соцсетях.
Так, возобновлены следующие плановые прививки:
- против менингококковой и пневмококковой инфекции у лиц призывного возраста;
- против вирусного гепатита А у групп риска;
- против пневмококковой инфекции у лиц старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями;
- против клещевого вирусного энцефалита у детей и взрослых;
- против особо опасных инфекций (сибирская язва, бешенство и др.) у взрослых из групп риска;
- против кори в очагах и среди трудовых мигрантов.
- Заранее хочу предупредить, что все пациенты и посетители в залах ожидания должны быть в средствах индивидуальной зашиты, - заключил Никита Свирин.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- На утро 20 мая в Удмуртии выявили еще 5 новых случаев заражения коронавирусом.
- Спасатели в Удмуртии вызволили из беды ребенка, рука которого застряла в механизме карусели.
- В каком доме хочет жить ваш ребенок? Предложите ему нарисовать дом своей мечты и выигрывайте сертификаты в детский магазин! Подробные условия конкурса.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: « Медицина и здравоохранение в Ижевске и Удмуртии»