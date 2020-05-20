По состоянию на 20 мая в Удмуртии выявили пять новых случаев заражения коронавирусом

20 Май 2020 2020-05-20T08:48:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии по состоянию на 20 мая выявлено пять новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в соцсетях.

- Диагноз подтвердился у 2 жителей Можги, по одному случаю зарегистрировано в Балезинском, Воткинском районах и Ижевске. В числе заболевших один житель республики старше 65 лет, один ребенок до 14 лет, - написал глава региона.

В тяжелом состоянии находятся 8 человек, еще 22 - в состоянии средней степени тяжести. Всего республике зарегистрировано 463 лабораторно подтверждённых случая новой коронавирусной инфекции, 14 из них закончились летальным исходом, 253 человека выздоровели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Коронавирус в Ижевске 19 мая 2020 года, последние новости.

- Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 19 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших.

- Узнали, смогут ли работающие пенсионеры в режиме самоизоляции продлить больничные.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.

ИСТОЧНИК KP.RU