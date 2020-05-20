2020-05-20T08:48:07+03:00
Коронавирус Covid-19

По состоянию на 20 мая в Удмуртии выявили пять новых случаев заражения коронавирусом

Среди заболевших есть ребенок
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
Изменить размер текста:

В Удмуртии по состоянию на 20 мая выявлено пять новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в соцсетях.

- Диагноз подтвердился у 2 жителей Можги, по одному случаю зарегистрировано в Балезинском, Воткинском районах и Ижевске. В числе заболевших один житель республики старше 65 лет, один ребенок до 14 лет, - написал глава региона.

В тяжелом состоянии находятся 8 человек, еще 22 - в состоянии средней степени тяжести. Всего республике зарегистрировано 463 лабораторно подтверждённых случая новой коронавирусной инфекции, 14 из них закончились летальным исходом, 253 человека выздоровели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Коронавирус в Ижевске 19 мая 2020 года, последние новости.

- Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 19 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших.

- Узнали, смогут ли работающие пенсионеры в режиме самоизоляции продлить больничные.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
По состоянию на 20 мая в Удмуртии выявили пять новых случаев заражения коронавирусом
Ребенку из Удмуртии зажало руку в механизме карусели на детской площадке
Газоны Ижевска начали косить на неделю раньше графика
Директора одной из управляющих компаний Ижевска оштрафовали на 100 тысяч за неисправный лифт
Начальная школа Удмуртии отправится на каникулы с 26 мая
Из-за повышения уровня воды на Каме в зону подтопления попали два села Удмуртии
Глава Ижевска о разметке в городе: «Были ошибки серьезные, мы их исправляем»
Зампредседателя правительства Удмуртии об условиях возвращения детей в сад: «Справка от педиатра обязательна»
На трех объектах в Ижевске завершаются ремонтные работы
Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 19 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
На улице Карла Либкнехта в Ижевске запретят остановку транспорта
Житель Удмуртии обвиняется в избиении до смерти знакомого
Виртуальный ЦОД «Ростелекома» будет служить интересам безопасности российских дорог
Еще один сухой фонтан появится на Центральной площади в Ижевске
Онлайн: глава Ижевска в эфире радио отвечает на вопросы горожан
Двум жителям Ижевска грозит пожизненное лишение свободы за убийство
За первый квартал 2020 года в Удмуртии вырос прожиточный минимум
Мотоциклист получил травмы в ДТП в Ижевске
Ижевчанина задержали за незаконное хранение огнестрельного оружия
Жители Удмуртии 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции, смогут продлить больничные
При пожаре в Удмуртии погибли мужчина и женщина
Ижевчане предлагают переименовать четыре остановки в Ленинском районе
Для чего ижевчанам нужна система автоматического контроля загазованности?
Сразу в двух микрорайонах Ижевска на две недели отключат горячую воду
На утро 19 мая в Удмуртии выявили 6 новых случаев заражения коронавирусом
Финальные работы начались на одном из долгостроев Ижевска
Устроивший смертельную аварию под Ижевском водитель был пьян
Подростки помогли задержать грабителя в Ижевске