По состоянию на 20 мая в Удмуртии выявили пять новых случаев заражения коронавирусом
В Удмуртии по состоянию на 20 мая выявлено пять новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в соцсетях.
- Диагноз подтвердился у 2 жителей Можги, по одному случаю зарегистрировано в Балезинском, Воткинском районах и Ижевске. В числе заболевших один житель республики старше 65 лет, один ребенок до 14 лет, - написал глава региона.
В тяжелом состоянии находятся 8 человек, еще 22 - в состоянии средней степени тяжести. Всего республике зарегистрировано 463 лабораторно подтверждённых случая новой коронавирусной инфекции, 14 из них закончились летальным исходом, 253 человека выздоровели.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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