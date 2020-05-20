Более 41 км дорог Удмуртии отремонтируют в 2022 году

20 Май 2020 2020-05-20T10:51:38+03:00

На данный момент был утвержден предварительный список региональных трасс для ремонта

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии утвердили предварительный список дорог, которые отремонтируют в 2022 году. Об этом сообщил председатель правительства республики Ярослав Семенов в соцсетях.

- Там есть трассы, соединяющие Удмуртию с соседними регионами: участок от Асановского техникума до границы с Татарстаном, дорога Игра-Селты-Сюмси-граница Кировской области. А также дороги между райцентрами региона: Ува-Сюмси и Сарапул-Киясово. Всего в перечень вошли 7 объектов Алнашском, Сюмсинском, Увинском, Киясовском, Сарапульском и Вавожском районах общей протяжённостью более 41 км, - написал Ярослав Владимирович.

Также председатель правительства напомнил, что перечень дорог будет пополнятся. При этом список дорог для ремонта на 2021 год был утвержден 2 марта 2020 года.

Ремонт будет проводиться в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Глава Ижевска рассказал, как в городе идет ремонт дорог.

- Еще на одном участке в Ижевске начался ремонт дороги. Водителей просят не парковать машины, чтобы не мешать работам.

ИСТОЧНИК KP.RU