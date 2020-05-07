Ремонт дороги начался на участке переулка Профсоюзный в Ижевске
В Ижевске начался ремонт на участке переулка Профсоюзный. Об этом сообщается в группе дорожного предприятия «Ижевское».
- Ремонту подлежит участок ведущий к ГКБ №1, от улицы Совхозная до школы-интерната №13. Там обновят дорожное покрытие, заменят бордюрные камни, выровняют колодцы. Также на участке запланировано благоустройство тротуара протяженностью 860 м, - говорится в сообщении.
Ремонт проводится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Водителей просят не парковать машины на участке, так как транспорт может мешать работам.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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