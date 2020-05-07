2020-05-07T15:34:02+03:00
Общество

Ремонт дороги начался на участке переулка Профсоюзный в Ижевске

Водителей просят не парковаться на участке
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: ДП "Ижевское"Фото: ДП "Ижевское"
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В Ижевске начался ремонт на участке переулка Профсоюзный. Об этом сообщается в группе дорожного предприятия «Ижевское».

- Ремонту подлежит участок ведущий к ГКБ №1, от улицы Совхозная до школы-интерната №13. Там обновят дорожное покрытие, заменят бордюрные камни, выровняют колодцы. Также на участке запланировано благоустройство тротуара протяженностью 860 м, - говорится в сообщении.

Ремонт проводится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Водителей просят не парковать машины на участке, так как транспорт может мешать работам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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