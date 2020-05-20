2020-05-20T11:03:55+03:00
Общество

«Вы что, Гринпис?»: около 50 мешков мусора собрали неравнодушные ижевчане у пруда в Завьяловском районе Удмуртии

На уборку у них ушло два часа
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: предоставлено героиней материалаФото: предоставлено героиней материала
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«Вы что, Гринпис?» – именно такой фразой встретил ижевчанку Ольгу Лисову и ее друзей рыбак пруда в деревне Каменное (Завьяловский район, Удмуртия), когда они приехала туда убираться.

– Вообще я по жизни такой человек, который не ходит гулять без перчаток и пакета. Почти каждую прогулку я собираю мешок мусора. Ситуация с прудом в Каменном меня сильно задела, потому что это место знакомо мне с детства. Мои родители часто привозили нас сюда с братом в жаркое лето. Помню, как отважившись, я переплыла с одного берега на другой, – вспоминает Ольга. – Мы часто готовили еду на костре, привозили что-то с собой. И никогда мы не оставляли после себя мусор. Это было законом: будь благодарен природе и месту, в которое ты пришел! И как печально было увидеть несколько недель назад бардак, который развели здесь люди.

Фото: предоставлено героиней материала

Фото: предоставлено героиней материала

Ольга решила во что бы то ни стало навести в этом месте порядок, собрала друзей и уже через неделю в 7 утра десять человек, включая двоих детей, отправились на уборку!

– На свои деньги мы купили перчатки, пакеты (на 120 и 240 литров), заказали «Газель» и за два часа собрали около 50 мешков мусора! И это только с небольшого участка, а если обойти всю территорию пруда, то можно собрать еще больше, – рассказывает Ольга.

В результате уборки, машина была «забита» до отказа. Причем, находили горожане не только бумагу, бутылки, тряпки, но и мешки с прошлогодним мусором, который так и оставили в лесу!

Фото: предоставлено героиней материала

Фото: предоставлено героиней материала

– После уборки мы с друзьями за чашкой чая решили, что будем делать такие «вылазки» регулярно. При этом, будем просить поддержку у администрации того района, в который поедем. Мы готовы приехать, все собрать, а вот властей просим проконтролировать, чтобы мусор, собранный нами, действительно был вывезен в те места, где его утилизируют, – добавила Ольга.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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