2020-05-20T13:45:08+03:00
Происшествия

Более 500 тысяч рублей похитили у ижевчанина

Мошенник представился сотрудником полиции
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В полицию Ижевска обратился 46-летний работник одного из заводов с заявлением о хищении крупной суммы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- Установлено, что мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником полиции и сообщил, что ему положена компенсация в размере 530 тысяч рублей за ранее купленный глюкометр. Ранее мужчине отказали в возбуждении уголовного дела из-за некачественного товара. Потерпевший поверил и в течение месяца под различными предлогами переводил неизвестным деньги, - сообщает пресс-служба.

Общий ущерб составил 554 тысячи рублей, большая часть денег была оформлена в кредит. В полицию мужчина обратился после того, как в назначенное время и место инкассаторская машина с компенсацией так и не приехала.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие преступления.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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