Уровень воды на Каме в Удмуртии начал снижаться

20 Май 2020 2020-05-20T13:22:34+03:00

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В Удмуртии на реке Кама уровень воды начал снижаться. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

- В связи со снижением притока к створу Воткинской ГЭС уменьшены расходы через гидроузел. Уровень воды на Каме начал снижаться с 18 мая, - говорится в сообщении.

Специалисты ГУ МЧС России по Удмуртии мониторят обстановку с помощью беспилотников. При этом работают оперативные группы органов местного самоуправления и пожарно-спасательных гарнизонов. Подтопленных населенных пунктов нет, ситуация находится на контроле.

Напомним, информация о повышении уровня воды на Каме появилась 14 мая (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU