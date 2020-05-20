Двое мужчин упали с восьмиметровой высоты в Удмуртии

20 Май 2020 2020-05-20T12:51:30+03:00

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В Удмуртии проводится проверка по факту падения с высоты двух мужчин в Балезинском районе. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- По данным проверки, 15 мая трое жителей района убирали кровлю со старого строения в поселке Балезино. Во время работы ветхая крыша рухнула, при этом двое мужчин 34 и 65 лет упали с восьмиметровой высоты. В результате падения они получили тяжелые травмы, их отвезли в больницу, - сообщает пресс-служба.

В рамках доследственной проверки осмотрено место происшествия, опрашиваются очевидцы, назначены экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU