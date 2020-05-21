Ларек демонтировали в Ижевске на улице Ленина
В Ижевске снесли ларек на остановке «Улица Смирнова». Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава города Олег Бекмеметьев.
-В апреле из-за многочисленных жалоб жителей был снесен киоск у остановки «Улица Бабушкина». Дошла очередь и до его «горе-соседа» напротив, через улицу Ленина, - написал глава города.
Ларек сносят, потому что там незаконно торговали алкоголем. Это зафиксировали полицейские.
Между владельцем ларька и администрацией города был заключен договор. Его действие прекратили в одностороннем порядке. Но даже тогда владелец не освободил точку. Поэтому пришлось пойти на крайние меры. Потом с нарушителя будут взыскивать затраты на снос ларька.
Как сообщает пресс-служба судебных приставов в Удмуртии, на следующей неделе планируется снос ларька на улице Короткая, 93а.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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