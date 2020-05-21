2020-05-21T06:47:46+03:00
Общество

Ларек демонтировали в Ижевске на улице Ленина

Там торговали алкоголем
Анастасия Захарова
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Фото: /vk.com/olegbekmemetevФото: /vk.com/olegbekmemetev
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В Ижевске снесли ларек на остановке «Улица Смирнова». Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава города Олег Бекмеметьев.

-В апреле из-за многочисленных жалоб жителей был снесен киоск у остановки «Улица Бабушкина». Дошла очередь и до его «горе-соседа» напротив, через улицу Ленина, - написал глава города.

Ларек сносят, потому что там незаконно торговали алкоголем. Это зафиксировали полицейские.

Между владельцем ларька и администрацией города был заключен договор. Его действие прекратили в одностороннем порядке. Но даже тогда владелец не освободил точку. Поэтому пришлось пойти на крайние меры. Потом с нарушителя будут взыскивать затраты на снос ларька.

Как сообщает пресс-служба судебных приставов в Удмуртии, на следующей неделе планируется снос ларька на улице Короткая, 93а.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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