2020-05-20T17:36:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ижевске, последние новости на 20 мая 2020 года: план выхода из самоизоляции и новые заболевшие

Рассказываем, что произошло за день
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

20 мая появился план выхода Удмуртии из режима самоизоляции. Вкратце: на первом этапе, на котором республика находится, коэффициент распространения не должен быть выше 1,0, свободными должны оставаться 50% коек, для ковидбольных, а тест на заболевания должны проходить не менее 70 человек из 100 тысяч населения в день.

На втором этапе: - коэффициент распространения – 0,8

- 50% коек

- тестирование - не менее 90 человек на 100 тысяч населения в день.

На третьем этапе: - коэффициент распространения – 0,5

- 50% коек

- тестировании не менее 110 человек из 100 тысяч населения. Только на третьем этапе смогут открыться точки общепита, образовательные учреждения и будут сняты ограничения по количеству людей в торговых центрах. Одно условие – соблюдение дистанции.

Что еще произошло:

- Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 20 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших.

- С 15 мая в Удмуртии возобновили плановую вакцинацию.

- Узнали, когда на набережной Ижевска начнет работать лодочная станция.

- На утро 20 мая в Удмуртии выявили еще 5 новых случаев заражения коронавирусом.

- В министерстве образования и науки Удмуртии рассказали, когда школьники уйдут на летние каникулы.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова о том, как пройдет ЕГЭ, когда прозвучат "последние звонки" в режиме онлайн и будут ли работать летние лагеря

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
«Теперь у меня есть водительские права»: 18-летняя Алина Загитова получила удостоверение в Удмуртии
Полицейские в Ижевске задержали подозреваемого в убийстве 14-летней девочки почти 20-летней давности
Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 20 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Из-за ремонтных работ по проезду Дерябина в Ижевске закроют движение до июля
Более 500 тысяч рублей похитили у ижевчанина
Уровень воды на Каме в Удмуртии начал снижаться
Двое мужчин упали с восьмиметровой высоты в Удмуртии
Местами по Удмуртии 20 мая ожидаются грозы
«Вы что, Гринпис?»: около 50 мешков мусора собрали неравнодушные ижевчане у пруда в Завьяловском районе Удмуртии
Более 41 км дорог Удмуртии отремонтируют в 2022 году
С 15 мая в Удмуртии возобновили плановую вакцинацию
В ближайшие дни на набережной Ижевска откроется лодочная станция
Житель Удмуртии подозревается в избиении сожительницы
По состоянию на 20 мая в Удмуртии выявили пять новых случаев заражения коронавирусом
Ребенку из Удмуртии зажало руку в механизме карусели на детской площадке
Газоны Ижевска начали косить на неделю раньше графика
Директора одной из управляющих компаний Ижевска оштрафовали на 100 тысяч за неисправный лифт
Начальная школа Удмуртии отправится на каникулы с 26 мая
Из-за повышения уровня воды на Каме в зону подтопления попали два села Удмуртии
Глава Ижевска о разметке в городе: «Были ошибки серьезные, мы их исправляем»