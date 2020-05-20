Коронавирус в Ижевске, последние новости на 20 мая 2020 года: план выхода из самоизоляции и новые заболевшие
20 мая появился план выхода Удмуртии из режима самоизоляции. Вкратце: на первом этапе, на котором республика находится, коэффициент распространения не должен быть выше 1,0, свободными должны оставаться 50% коек, для ковидбольных, а тест на заболевания должны проходить не менее 70 человек из 100 тысяч населения в день.
На втором этапе: - коэффициент распространения – 0,8
- 50% коек
- тестирование - не менее 90 человек на 100 тысяч населения в день.
На третьем этапе: - коэффициент распространения – 0,5
- 50% коек
- тестировании не менее 110 человек из 100 тысяч населения. Только на третьем этапе смогут открыться точки общепита, образовательные учреждения и будут сняты ограничения по количеству людей в торговых центрах. Одно условие – соблюдение дистанции.
Что еще произошло:
- Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 20 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших.
- С 15 мая в Удмуртии возобновили плановую вакцинацию.
- Узнали, когда на набережной Ижевска начнет работать лодочная станция.
- На утро 20 мая в Удмуртии выявили еще 5 новых случаев заражения коронавирусом.
- В министерстве образования и науки Удмуртии рассказали, когда школьники уйдут на летние каникулы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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