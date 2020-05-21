Жителю Удмуртии вынесли приговор за растление 11-летней девочки

21 Май 2020 2020-05-21T13:10:25+03:00

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В Удмуртии вынесли приговор 55-летнему местному жителю, которого обвиняли в растлении 11-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- Установлено, что 11-летняя потерпевшая приехала в гости к подруге матери, она осталась на несколько дней. В один из дней 55-летний муж женщины совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки, - сообщает пресс-служба.

Потерпевшая рассказала о случившемся маме и ее подруге, которые сообщили в полицию. В рамках расследования уголовного дела допрошены потерпевшая, ее мать и подруга, проведены экспертизы. Мужчина полностью признал свою вину.

Суд назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы с ограничением свободы на 1 год, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU