Жителю Удмуртии вынесли приговор за растление 11-летней девочки
В Удмуртии вынесли приговор 55-летнему местному жителю, которого обвиняли в растлении 11-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.
- Установлено, что 11-летняя потерпевшая приехала в гости к подруге матери, она осталась на несколько дней. В один из дней 55-летний муж женщины совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки, - сообщает пресс-служба.
Потерпевшая рассказала о случившемся маме и ее подруге, которые сообщили в полицию. В рамках расследования уголовного дела допрошены потерпевшая, ее мать и подруга, проведены экспертизы. Мужчина полностью признал свою вину.
Суд назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы с ограничением свободы на 1 год, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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