В день «последнего звонка» в Удмуртии будет действовать запрет на продажу алкоголя
В Удмуртии 29 и 30 мая будет действовать запрет на розничную продажу алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга республики.
Запрет на продажу связан с проведением последних звонков в школах города. И это несмотря на то, что в этом году из-за ситуации с коронавирусом праздник будут проводить в онлайн-формате и позже.
- Так как на 25 мая (ранее был запрет именно в этот день - Прим. ред.) никаких мероприятий не запланировано, в этот день торговля спиртным будет разрешена, - пояснили в секторе декларирования розничной продажи алкогольной продукции министерства.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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