2020-05-21T18:04:43+03:00
Общество

В день «последнего звонка» в Удмуртии будет действовать запрет на продажу алкоголя

Даже несмотря на то, что последние звонки пройдут онлайн
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии 29 и 30 мая будет действовать запрет на розничную продажу алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга республики.

Запрет на продажу связан с проведением последних звонков в школах города. И это несмотря на то, что в этом году из-за ситуации с коронавирусом праздник будут проводить в онлайн-формате и позже.

- Так как на 25 мая (ранее был запрет именно в этот день - Прим. ред.) никаких мероприятий не запланировано, в этот день торговля спиртным будет разрешена, - пояснили в секторе декларирования розничной продажи алкогольной продукции министерства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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