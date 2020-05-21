2020-05-21T19:14:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Глава Удмуртии: свободного въезда в регион пока не будет

Также Александр Бречалов рассказал — когда планируется открыть спортзалы и кафе
Жанна Ситникова
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Послаблений режима для прибывающих в Удмуртию из других регионов пока не будетПослаблений режима для прибывающих в Удмуртию из других регионов пока не будетФото: Сергей Грачёв
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Всем прибывающим в Удмуртию из других регионов страны по-прежнему нужно будет соблюдать двухнедельный карантин. Также сохранятся контрольно-пропускные пункты на въездах в Ижевск и другие города республики. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов во время прямого эфира.

Руководитель Удмуртии напомнил, что львиная доля вновь выявленных случаев заражения коронавирусом - «завозные», поэтому риск неблагоприятного развития ситуации еще очень высок. Только за последние 10 дней по железной, автомобильной дорогам и воздушным транспортом в республики прибыли более 4 тысяч человек. Все они находятся под наблюдением.

Кроме того, Александр Бречалов сообщил, что в ближайшее время не будут открыты спортзалы, кафе и торговые центры.

- Есть огромное желание снять полностью режим самоизоляции и ограничения, и дать возможность всем работать. Но мы сейчас следим за ситуацией, которая складывается после майских праздников, и понимаем, что, к сожалению, прогнозы начинают оправдываться: есть небольшой рост по количеству выявленных случаев заражения, - отметил глава региона.

Александр Бречалов сообщил, что план по выходу из режима ограничительных мер уже есть, в ближайшее время он будет скорректирован и озвучен жителям Удмуртии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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