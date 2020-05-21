21 Май 2020 2020-05-21T18:13:20+03:00

Онлайн: глава Удмуртии рассказывает о борьбе с коронавирусом в республике Фото: Архив «КП» в Ижевске

21 мая он провел очередную прямую линию и ответил на вопросы жителей

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21 мая состоялся очередной прямой эфир с главой Удмуртии Александром Бречаловым. Он рассказал о том, как проходит борьба с коронавирусом в республике и ответил на вопросы жителей.

Напомним, утром 21 мая выявлено 14 новых случаев заражения коронавирусом.

- Диагноз подтвердился у 6 жителей Завьяловского района, 4 жителей Ижевска, по одному случаю заражения зарегистрировано в Увинском, Селтинском районах, Сарапуле и Глазове. В числе заболевших 6 детей, трое прибыли из неблагополучного региона, - сообщил ранее Александр Владимирович.

Глава Удмуртии в прямом эфире рассказывает о текущей обстановке с коронавирусом .

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ИСТОЧНИК KP.RU