Онлайн: глава Удмуртии рассказывает о борьбе с коронавирусом в республике
21 мая состоялся очередной прямой эфир с главой Удмуртии Александром Бречаловым. Он рассказал о том, как проходит борьба с коронавирусом в республике и ответил на вопросы жителей.
Напомним, утром 21 мая выявлено 14 новых случаев заражения коронавирусом.
- Диагноз подтвердился у 6 жителей Завьяловского района, 4 жителей Ижевска, по одному случаю заражения зарегистрировано в Увинском, Селтинском районах, Сарапуле и Глазове. В числе заболевших 6 детей, трое прибыли из неблагополучного региона, - сообщил ранее Александр Владимирович.
Глава Удмуртии в прямом эфире рассказывает о текущей обстановке с коронавирусом .
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ИСТОЧНИК KP.RU
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