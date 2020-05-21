Правда ли, что на месте бывшего детского сада на улице Телегина в Ижевске появится 17-этажка?

21 Май 2020 2020-05-21T13:12:21+03:00

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В редакцию «Комсомолки» обратились жители Ижевска и рассказали, что на улице Телегина, 48 начали снос здания бывшего детского сада. Среди горожан сразу же появились различные слухи о том, что там будут строить.

- Говорят, что участок продали и собираются там строить 17-этажный дом, - поделилась горожанка Любовь.

В администрации Ижевска нам сообщили, что 14 апреля этого года в управление архитектуры поступило уведомление о сносе здания на этом участке. Работы проводит ООО СЗ «Ижрегионстрой», которому по документам принадлежит территория. При этом управление не выдавало разрешение на строительство на этом участке. В Минстрое Удмуртии нам подтвердили - они тоже не выдавали разрешение на возведение чего-либо по этому адресу.

Участок расположен на территории микрорайона №7, проекта планировки которого, по информации управления архитектуры, нет.

Однако, несмотря на отсутствие проекта планировки и разрешений на строительство, в теории построить 17-этажку тут можно: участок находится в зоне общественно-жилого назначения согласно генеральному плану города. А при желании можно построить и дом выше этажностью, но для этого требуется провести общественные слушания.

Чтобы расставить все точки над i, журналист «Комсомолки» обратилась в «Ижрегионстрой». Однако там ответили, что ничего не знают об этой территории, она им не принадлежит, и никаких работ организация там не проводила. Кроме того, нам уточнили, что крупные объекты компания не строит и специализируется на банях.

Редакция будет следить за развитием ситуации.

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ИСТОЧНИК KP.RU