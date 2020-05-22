Места самых частых ДТП из-за диких животных озвучили в Минприроды Удмуртии

22 Май 2020 2020-05-22T06:34:36+03:00

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В Удмуртии начинается период, когда дикие животные, в основном лоси, часто выходят на трассу и становятся причиной ДТП. Особенно много наездов на сохатых жителей леса происходит в выходные, так как в эти дни на дорогах в разы увеличивается автомобильный поток, сообщает пресс-служба Минприроды Удмуртии.

Ведомство опубликовало на своем сайте список районов, где дорожные аварии с участием диких животных случаются чаще всего. Лидируют — Завьяловский, Якшур-Бодьинский и Игринский районы.

В этом году в ДТП на трассах погибли 19 лосей. В 2019 году — встреча с автомобилем стоила жизни 131 животному. В Минприроды напоминают — места, где лоси и кабаны часто выходят на трассу, обозначены специальными дорожными знаками, и просят автовладельцев на опасных участках быть предельно внимательными и соблюдать скоростной режим.

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ИСТОЧНИК KP.RU