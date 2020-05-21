2020-05-21T14:06:41+03:00
Общество

В зоопарке Удмуртии гималайским медвежатам дали имена

Животные выходят погулять в зоопарке с 16:00 до 19:00
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба зоопарка УдмуртииФото: пресс-служба зоопарка Удмуртии
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В зоопарке Удмуртии маленьким гималайским медвежатам дали имена. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

- Недавно шестимесячные малыши обрели долгожданные имена. Ветеринарам зоопарка Удмуртии удалось выяснить пол медвежат. Оказалось, что это мальчик и девочка. И клички им подобрали, по мнению ухаживающих за бурыми медведями зоотехников, самые подходящие - Тима и Тома, - сообщили в пресс-службе.

Медвежата гуляют в зоопарке каждый день с 16:00 до 19:00 и даже в любую погоду, сотрудники зоопарка говорят, что они любят дождь.

- То они покоряют вершины деревьев, неуклюже преодолевая препятствия, то борются с невидимыми чудовищами в виде собственных лап и хвоста, то пробуют на зуб убранство вольеров. А еще шалят с мамой и беззаботно резвятся друг с другом, - сообщает пресс-служба.

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Игры гималайских медвежат в зоопарке Удмуртии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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