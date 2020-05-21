В зоопарке Удмуртии гималайским медвежатам дали имена
В зоопарке Удмуртии маленьким гималайским медвежатам дали имена. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
- Недавно шестимесячные малыши обрели долгожданные имена. Ветеринарам зоопарка Удмуртии удалось выяснить пол медвежат. Оказалось, что это мальчик и девочка. И клички им подобрали, по мнению ухаживающих за бурыми медведями зоотехников, самые подходящие - Тима и Тома, - сообщили в пресс-службе.
Медвежата гуляют в зоопарке каждый день с 16:00 до 19:00 и даже в любую погоду, сотрудники зоопарка говорят, что они любят дождь.
- То они покоряют вершины деревьев, неуклюже преодолевая препятствия, то борются с невидимыми чудовищами в виде собственных лап и хвоста, то пробуют на зуб убранство вольеров. А еще шалят с мамой и беззаботно резвятся друг с другом, - сообщает пресс-служба.
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Игры гималайских медвежат в зоопарке Удмуртии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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