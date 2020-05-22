Житель Удмуртии подозревается в изнасиловании малознакомой женщины

22 Май 2020 2020-05-22T09:34:52+03:00

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В Удмуртии возбуждено уголовное дело в отношении 52-летнего местного жителя. Его подозревают в изнасиловании знакомой. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- По данным следствия, 14 мая подозреваемый пришел в гости к соседке, у которой была 52-летняя потерпевшая. Мужчина познакомился с женщиной и пригласил ее к себе под предлогом передать продукты. После того, как она зашла в квартиру, мужчина напал на нее и изнасиловал, - сообщает пресс-служба.

В рамках первоначальных следственных действий осмотрено место происшествия, допрошены свидетели, назначены экспертизы. Готовятся материалы для предъявления подозреваемому обвинения. Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU