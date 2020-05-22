Не придется ли школьникам Удмуртии учиться летом из-за коронавируса?

22 Май 2020 2020-05-22T10:33:43+03:00

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Впервые учебный год в Удмуртии заканчивается в дистанционном формате с сокращением числа предметов и заданий. В связи с этим некоторые родители волнуются: а не перенесет ли школа часть учебного процесса на лето?

Как объяснили в республиканском министерстве образования и науки, посягать на отдых детей никто не собирается, школьники получат традиционные задания на лето, например, списки литературы, рекомендуемой для чтения, но не более.

- Учебный процесс на лето не перейдет, - успокаивает министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова. - Он заканчивается 25 мая для младших школьников и 30 мая для всех остальных. После этого уроков и домашних заданий как таковых не должно быть, кроме консультаций для наших 11-классников, выпускников.

Тем не менее при желании подтянуть знания можно будет на профильных сменах в летних лагерях. Но это скорее не учеба, а отдых для увлеченных детей.

- Эти смены существуют на самую разную тематику - есть и технологические, и углубленная математика, - объясняет министр. - На профильную смену заявляются все желающие. Это и обучение, и игра, и создание проектов. Это хорошая мотивирующая среда.

Напомним, школьные и загородные лагеря Удмуртии в этом году обещают открыть не раньше конца июня - начала июля. При этом все дети и воспитатели будут проходить тестирование на коронавирус.

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ИСТОЧНИК KP.RU