Петра Ильича Чайковского «оживят» в музее Удмуртии

22 Май 2020 2020-05-22T10:52:50+03:00

Именно эту фотографию «оживят» в музее. Фото: предоставлено музеем

На уникальный проект можно будет посмотреть в музее-усадьбе композитора в Воткинске

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В Удмуртии создадут уникальный проект по «оживлению» великого композитора Петра Ильича Чайковского. Журналист «Комсомолки» узнал, как и где это все будет происходить.

Оживлять будут, конечно же, не самого деятеля искусства, а старинную подлинную фотографию, сделанная осенью 1848 года в Санкт-Петербурге, сразу после отъезда семьи Чайковского из Воткинска. На фото Петру Ильичу всего 8 лет. Проект представят в день его именин – 12 июля 2020 года в музее-усадьбе.

- Сейчас во многих музеях существуют виртуальные туры с дополненной реальностью, которые дают возможность посетителю прогуляться по экспозиции. Однако мы решили пойти дальше и создать проект, который даст возможность посетителям лично увидеть юного композитора и членов его семьи «в движении», - рассказала Диана Мельникова, заведующая отделом информационных технологий музея.

Оживлять фотографию будет студия, которая занимается разработкой инновационных решений в среде виртуальной и дополненной реальности.

— Чтобы «оживить» фото, мы используем особую технологию покадровой отрисовки по слоям, которая называется «семисегментная анимация». Именно эта технология позволит показать посетителю моменты из жизни Чайковских и через движения и мимику передать характер каждого члена семьи, — отметили разработчики студии InGame.

Разработчики уверяют, что посетители музея смогут испытать настоящий эффект присутствия, увидеть «живые» эмоции.

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ИСТОЧНИК KP.RU