Министр соцполитики и труда Удмуртии сообщила, что у нее коронавирус
Министр соцполитики и труда Удмуртии Татьяна Чуракова сообщила, что у нее положительный анализ на коронавирус. Об этом она написала в соцсетях.
- Все члены правительства, министры, как люди из группы повышенного риска, постоянно сдают анализы на коронавирус. Сегодня мне сообщили, что у меня положительный результат. К счастью, последние дни я работала в полной изоляции, поэтому круг моих контактов совсем мал. У всех результаты отрицательные, - написала Татьяна Чуракова.
Министр призвала всех жителей соблюдать необходимые меры безопасности и серьезно относиться к ситуации в республике.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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