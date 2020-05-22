2020-05-22T13:23:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Министр соцполитики и труда Удмуртии сообщила, что у нее коронавирус

Татьяна Чуракова сообщила, что последние два дня работала в полной изоляции
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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Министр соцполитики и труда Удмуртии Татьяна Чуракова сообщила, что у нее положительный анализ на коронавирус. Об этом она написала в соцсетях.

- Все члены правительства, министры, как люди из группы повышенного риска, постоянно сдают анализы на коронавирус. Сегодня мне сообщили, что у меня положительный результат. К счастью, последние дни я работала в полной изоляции, поэтому круг моих контактов совсем мал. У всех результаты отрицательные, - написала Татьяна Чуракова.

Министр призвала всех жителей соблюдать необходимые меры безопасности и серьезно относиться к ситуации в республике.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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