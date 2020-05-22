Лже-моряк обманул ижевчанку и похитил у нее почти 200 тысяч рублей

22 Май 2020 2020-05-22T13:46:20+03:00

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В полицию Ижевска обратилась местная жительница с заявлением о хищении почти 200 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- Женщина рассказала, что она познакомилась с одним из пользователей в соцсети. В переписке мужчина рассказал, что живет в Турции и работает инженером на корабле. Позже мужчина сообщил, что корабль пытаются захватить недоброжелатели и все его сбережения – почти 150 млн рублей могут похитить. Мужчина сказал, что готов перевести женщине деньги, но сначала надо было оплатить таможенный сбор. Женщина согласилась и оформила кредит на сумму около 200 тысяч рублей, которые позже перевела на указанный мошенником счет, - сообщает пресс-служба.

После этого ижевчанка поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU