2020-05-22T13:46:20+03:00
Происшествия

Лже-моряк обманул ижевчанку и похитил у нее почти 200 тысяч рублей

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В полицию Ижевска обратилась местная жительница с заявлением о хищении почти 200 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- Женщина рассказала, что она познакомилась с одним из пользователей в соцсети. В переписке мужчина рассказал, что живет в Турции и работает инженером на корабле. Позже мужчина сообщил, что корабль пытаются захватить недоброжелатели и все его сбережения – почти 150 млн рублей могут похитить. Мужчина сказал, что готов перевести женщине деньги, но сначала надо было оплатить таможенный сбор. Женщина согласилась и оформила кредит на сумму около 200 тысяч рублей, которые позже перевела на указанный мошенником счет, - сообщает пресс-служба.

После этого ижевчанка поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Министр соцполитики и труда Удмуртии сообщила, что у нее коронавирус.

- А вот и самая пятничная новость подоспела! Отвлечемся от коронавируса. Две ижевчанки принимают участие в конкурсе красоты от журнала Maxim. Подробнее о конкурсе и больше фото по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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