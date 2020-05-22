2020-05-22T16:53:59+03:00
Общество

Какая погода ждет жителей Удмуртии в выходные?

Синоптики ближайшей ночью прогнозируют заморозки
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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Впереди выходные и даже можно прогуляться, а «Комсомолка» расскажет о погоде на ближайшие дни. Так, по данным пресс-службы Удмуртского гидрометцентра, в регионе ночью 23 мая ожидаются заморозки.

По данным сервиса Яндекс погода, 23 мая, в субботу, днем ожидается +15…+17 градусов, ночью +10…+12 градусов, весь день пасмурно. Вечером к территории Удмуртии подойдет южный циклон, местами пройдут дожди.

24 мая, в воскресенье, днем +16…+21 градус, ночью +11…+14 градусов, в большинстве районов прогнозируются дожди, местами возможны грозы, ветер усилится, отдельные порывы до 10-15 м/с.

В начале следующей недели дожди сохранятся, температура в среднем составит +12…+17 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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