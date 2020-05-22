На 22 мая в Удмуртии трое детей продолжают лечение от коронавируса в стационаре

22 Май 2020 2020-05-22T16:55:18+03:00

За прошедшие сутки одного ребенка выписали

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В Удмуртии в стационаре продолжают лечение от коронавируса трое детей. Об этом сообщила зампредседателя правительства республики Анастасия Муталенко в соцсетях.

- Девочка 8 лет, ребёнок 10 лет - в Завьялово, ребёнок 12 лет - в РКИБ, семейный очаг. Все дети чувствую себя хорошо, минимальная клиника течения заболевания, ждут последний третий тест, - отметила Анастасия Муталенко.

За прошедшие сутки выписали еще одного ребенка. На данный момент, по словам зампредседателя правительства республики, 135 человек лечатся амбулаторно, 55 в стационаре, одна женщина 66 лет (сахарный диабет, ожирение) продолжает находиться на ИВЛ, ее состояние тяжелое, но стабильное.

- В 7ГКБ за прошедшие сутки 11 женщин, бывших в контакте с заразившимися коронавирусом, родили здоровых малышей, 11 женщин продолжают находиться под наблюдением, - заключила Анастасия Муталенко.

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ИСТОЧНИК KP.RU