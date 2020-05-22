Зампредседателя правительства Удмуртии: «Выпускные в детских садах разрешены, но с ограничениями»
Зампредседателя правительства Удмуртии Анастасия Муталенко сообщила, что выпускные в детских садах разрешены, но с ограничениями. Об этом она сообщила в соцсетях.
- Никто не запрещает организовать выпускной, но с ограничением без приглашения родителей, аниматоров. Несмотря на то, что детские сады работают в режиме дежурных групп, у детей есть праздники и силами учреждения можно организовать выпускной. Повесить в группе шары, выучить стихи, воспитатель запишем это все на видео и разошлет родителям, - сообщила Анастасия Муталенка.
Также она отметила, что это вынужденная мера, но она абсолютно оправдана.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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