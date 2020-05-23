7-й трамвай снова ездит по выходным в Ижевске
Самый первый рейс - в 6 утра
Фото: архив редакции
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Сегодня, 23 мая, рано утром трамвай №7 возобновил свое движение по выходным дням. Об этом сообщила пресс-служба МУП «ИжГЭТ».
Интервал движения трамваев составит от 12 до 24 минут в зависимости от времени.
Режим работы: «Кинотеатр «Аврора» – 06:12-18:36, Буммаш – 06:00-17:59.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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