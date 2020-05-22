2020-05-22T16:56:45+03:00
Общество

Могут ли ижевчане попросить включить батареи после завершения отопительного сезона?

Продолжаем отвечать на вопросы горожан
Анастасия Захарова
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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Отопительный сезон закончился в Ижевске 6 мая. Но в середине месяца в город неожиданно вернулись холода. Ижевчане спрашивают, можно ли снова включить отопление в своем доме.

- Очень холодно, хотя у меня теплый дом. Можно ли вернуть тепло в дом без котельной? - интересуется Ирина.

В пресс-службе «Удмуртских коммунальных систем» ранее нам поясняли, что при завершении отопительного сезона учитывается долгосрочный прогноз погоды. Отопление включают или отключают, когда среднесуточная температура воздуха держится на уровне выше или ниже +8 градусов в течение пяти дней.

После этого администрация города выпускает постановление, в соответствии с которым заканчивают или начинают отопительный сезон. В теории теплоноситель могут оперативно запустить в школах, больницах и садиках. Но при запуске тепла учитываются ремонты, которые проводят на теплосетях. Сейчас в городе стартовали гидравлические испытания, поэтому вернуть отопление практически невозможно, если у вас нет автономной котельной.

- Автономные котельные не включены в централизованную систему теплоснабжения и соответственно в контур ответственности теплоснабжающей компании. В случае с такими котельными решение о подаче тепла принимают непосредственно собственники жилья, - добавили в пресс-службе.

Какая погода ожидается в ближайшие дни читайте по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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