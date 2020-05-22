Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 22 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
По данным на 22 мая в Удмуртии выявили 15 новых случаев заражения коронавирусом. Диагноз подтвердился у 11 жителей Ижевска, 2 жителей Завьяловского района, по одному новому случаю в Можге и Ярском районе. В числе заболевших - 1 ребенок, 3 человека старше 60 лет.
Когда в Удмуртии начнется второй этап снятия ограничений?
Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших:
Ижевск - 296,
Воткинск - 6,
Сарапул - 4,
Можга - 10,
Глазов - 10,
Алнашский район - 29,
Балезинский район - 5,
Вавожский район - 1,
Воткинский район - 20,
Глазовский район - 8,
Граховский район - 12,
Дебёсский район - 1,
Завьяловский район - 26,
Игринский район - 3,
Камбарский район - 2,
Каракулинский район - 2,
Кезский район - 2,
Кизнерский район - 3,
Киясовский район - 1,
Малопургинский район - 21,
Можгинский район - 1,
Сарапульский район - 2,
Селтинский район - 2,
Увинский район - 10,
Шарканский район - 3,
Юкаменский район - 2,
Якшур-Бодьинский район - 5,
Ярский район - 5.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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