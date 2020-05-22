Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 22 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

22 Май 2020 2020-05-22T16:59:07+03:00

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По данным на 22 мая в Удмуртии выявили 15 новых случаев заражения коронавирусом. Диагноз подтвердился у 11 жителей Ижевска, 2 жителей Завьяловского района, по одному новому случаю в Можге и Ярском районе. В числе заболевших - 1 ребенок, 3 человека старше 60 лет.

Когда в Удмуртии начнется второй этап снятия ограничений? 00:00 00:00

Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших:

Ижевск - 296,

Воткинск - 6,

Сарапул - 4,

Можга - 10,

Глазов - 10,

Алнашский район - 29,

Балезинский район - 5,

Вавожский район - 1,

Воткинский район - 20,

Глазовский район - 8,

Граховский район - 12,

Дебёсский район - 1,

Завьяловский район - 26,

Игринский район - 3,

Камбарский район - 2,

Каракулинский район - 2,

Кезский район - 2,

Кизнерский район - 3,

Киясовский район - 1,

Малопургинский район - 21,

Можгинский район - 1,

Сарапульский район - 2,

Селтинский район - 2,

Увинский район - 10,

Шарканский район - 3,

Юкаменский район - 2,

Якшур-Бодьинский район - 5,

Ярский район - 5.

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ИСТОЧНИК KP.RU