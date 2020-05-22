2020-05-22T16:59:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 22 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Рассказываем статистику по районам
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

По данным на 22 мая в Удмуртии выявили 15 новых случаев заражения коронавирусом. Диагноз подтвердился у 11 жителей Ижевска, 2 жителей Завьяловского района, по одному новому случаю в Можге и Ярском районе. В числе заболевших - 1 ребенок, 3 человека старше 60 лет.

Когда в Удмуртии начнется второй этап снятия ограничений?

00:00
00:00

Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших:

Ижевск - 296,

Воткинск - 6,

Сарапул - 4,

Можга - 10,

Глазов - 10,

Алнашский район - 29,

Балезинский район - 5,

Вавожский район - 1,

Воткинский район - 20,

Глазовский район - 8,

Граховский район - 12,

Дебёсский район - 1,

Завьяловский район - 26,

Игринский район - 3,

Камбарский район - 2,

Каракулинский район - 2,

Кезский район - 2,

Кизнерский район - 3,

Киясовский район - 1,

Малопургинский район - 21,

Можгинский район - 1,

Сарапульский район - 2,

Селтинский район - 2,

Увинский район - 10,

Шарканский район - 3,

Юкаменский район - 2,

Якшур-Бодьинский район - 5,

Ярский район - 5.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Министр образования Удмуртии рассказала, будут ли задавать домашнее задание школьникам на лето и не придется ли детям учиться летом из-за того, что они не прошли всю программу.

- Министр соцполитики и труда Удмуртии сообщила, что у нее коронавирус.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 22 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Экс-замминистра промышленности и торговли России попросил суд Удмуртии отложить рассмотрение его дела
Могут ли ижевчане попросить включить батареи после завершения отопительного сезона?
На 22 мая в Удмуртии трое детей продолжают лечение от коронавируса в стационаре
Какая погода ждет жителей Удмуртии в выходные?
Зампредседателя правительства Удмуртии: «Выпускные в детских садах разрешены, но с ограничениями»
Лже-моряк обманул ижевчанку и похитил у нее почти 200 тысяч рублей
Министр соцполитики и труда Удмуртии сообщила, что у нее коронавирус
Топ-7 «горячих» фото ижевчанок, которые борются за обложку журнала Maxim
Тело пропавшего рыбака найдено в реке в Удмуртии
Из-за режима самоизоляции заседания по делу экс-главы Удмуртии перенесли
Петра Ильича Чайковского «оживят» в музее Удмуртии
Не придется ли школьникам Удмуртии учиться летом из-за коронавируса?
Житель Удмуртии подозревается в изнасиловании малознакомой женщины
В центре Ижевска отключат горячую воду на две недели
На утро 22 мая в Удмуртии выявлено 15 новых случаев заражения коронавирусом
ЕГЭ в Удмуртии начнутся 29 июня
В Удмуртии расширили перечень лиц, подлежащих обязательному тестированию на коронавирус
Места самых частых ДТП из-за диких животных озвучили в Минприроды Удмуртии
Александр Бречалов обратился к медицинским работникам Удмуртии
В Удмуртии снова начали ставить прививки детям
Глава Удмуртии: свободного въезда в регион пока не будет
Онлайн: глава Удмуртии рассказывает о борьбе с коронавирусом в республике
Дмитрий Губерниев может приехать в Ижевск