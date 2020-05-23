Дороги на переулке Раздельном и к Оранжерейному комплексу в Ижевске отремонтировали

23 Май 2020 2020-05-23T09:36:42+03:00

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Накануне, 22 мая, в Ижевске приняли две дороги, которые отремонтировали в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

Так, на переулке Раздельном отремонтирована проезжая часть дороги, уложен новый асфальт и отремонтированы тротуары. Для маломобильных групп граждан устроены удобные пешеходные переходы (один из них перенесен на новое место), установлены дорожные знаки, проведено благоустройство. Пока там нет дорожной разметки: ее сделают через две недели, когда асфальт отлежится.

Вторая дорога, которую отремонтировали, Ижевск – Оранжерейный комплекс. В 2018 году здесь был уложен один слой асфальта.

- Это участок с довольно интенсивным движением, который ведет к больнице и выезду из города. Дорога не выдержала нагрузок и начала разрушаться. Поэтому этот участок нынче мы перекрыли верхним износостойким слоем щебеночно-мастичного асфальтобетона. Также здесь появились новые тротуары, - сообщил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

Начиная с 1 мая, дорожники выровняли дорогу, укрепили обочины, полностью отремонтировали тротуары. 19 мая объект проверила рабочая комиссия и обнаружила на дороге лужу, которая образовалась из-за прорыва. 21 мая коммунальщики ликвидировали этот прорыв, сейчас дорога в хорошем состоянии.

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ИСТОЧНИК KP.RU