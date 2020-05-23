2020-05-23T09:36:42+03:00
Общество

Дороги на переулке Раздельном и к Оранжерейному комплексу в Ижевске отремонтировали

Дорожную разметку сделают через 2 недели
Инга Коган
Поделиться:
Фото: правительство УдмуртииФото: правительство Удмуртии
Изменить размер текста:

Накануне, 22 мая, в Ижевске приняли две дороги, которые отремонтировали в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

Так, на переулке Раздельном отремонтирована проезжая часть дороги, уложен новый асфальт и отремонтированы тротуары. Для маломобильных групп граждан устроены удобные пешеходные переходы (один из них перенесен на новое место), установлены дорожные знаки, проведено благоустройство. Пока там нет дорожной разметки: ее сделают через две недели, когда асфальт отлежится.

Вторая дорога, которую отремонтировали, Ижевск – Оранжерейный комплекс. В 2018 году здесь был уложен один слой асфальта.

- Это участок с довольно интенсивным движением, который ведет к больнице и выезду из города. Дорога не выдержала нагрузок и начала разрушаться. Поэтому этот участок нынче мы перекрыли верхним износостойким слоем щебеночно-мастичного асфальтобетона. Также здесь появились новые тротуары, - сообщил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

Начиная с 1 мая, дорожники выровняли дорогу, укрепили обочины, полностью отремонтировали тротуары. 19 мая объект проверила рабочая комиссия и обнаружила на дороге лужу, которая образовалась из-за прорыва. 21 мая коммунальщики ликвидировали этот прорыв, сейчас дорога в хорошем состоянии.

К другим новостям:

Министр соцполитики и труда Удмуртии сообщила, что у нее коронавирус

Тело пропавшего рыбака найдено в реке в Удмуртии

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Более 760 тысяч рублей похитили мошенники у пенсионерки из Ижевска
Около 600 жителей Удмуртии получат новое жилье вместо ветхого
5 тысяч рублей заплатит школьница из Удмуртии за ложное сообщение о взрыве
Дороги на переулке Раздельном и к Оранжерейному комплексу в Ижевске отремонтировали
18 случаев коронавируса выявили в Удмуртии 23 мая
Энцефалитных клещей в Удмуртии стало меньше?
7-й трамвай снова ездит по выходным в Ижевске
Уникальный 300-летний можжевельник обнаружили в Удмуртии
Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 22 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Экс-замминистра промышленности и торговли России попросил суд Удмуртии отложить рассмотрение его дела
Могут ли ижевчане попросить включить батареи после завершения отопительного сезона?
На 22 мая в Удмуртии трое детей продолжают лечение от коронавируса в стационаре