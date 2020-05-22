Тело пропавшего рыбака найдено в реке в Удмуртии
В Удмуртии спасатели подняли из реки тело пропавшего рыбака. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы региона.
Фото: пресс-служба поисково-спасательной службы Удмуртии
- 22 мая спасатели по заявке администрации Дебесского района провели водолазные работы по поиску пропавшего 51-летнего рыбака на реке Чепца, - говорится в сообщении.
В итоге тело было найдено и передано сотрудникам МВД по Удмуртии.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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