Тело пропавшего рыбака найдено в реке в Удмуртии

22 Май 2020 2020-05-22T12:15:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии спасатели подняли из реки тело пропавшего рыбака. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы региона.

Фото: пресс-служба поисково-спасательной службы Удмуртии

- 22 мая спасатели по заявке администрации Дебесского района провели водолазные работы по поиску пропавшего 51-летнего рыбака на реке Чепца, - говорится в сообщении.

В итоге тело было найдено и передано сотрудникам МВД по Удмуртии.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Уникальный проект представят в музее-усадьбе Чайковского. Сотрудники решили "оживить" великого композитора. Журналист "Комсомолки" узнал, каким образом они собираются это сделать.

- Министр образования Удмуртии рассказала, будут ли задавать домашнее задание школьникам на лето и не придется ли детям учиться летом из-за того, что они не прошли всю программу.

- Жителя Удмуртии обвиняют в изнасиловании малознакомой женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU