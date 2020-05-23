Бречалов, Семенов, Смирнов, Щербак: политики Ижевска во флешмобе «Какой ты диван»
В сети становится все более и более популярным новый флешмоб «Какой ты диван». Пользователи ищут свои имена и выясняют свою «диванную» идентичность. «Комсомолка» нашла картинки диванов, совпадающие с именами ижевских политиков.
Отметим, флешмоб пошел после твитта Александра Пелевина, который опубликовал фотографию «дорогого» дивана под названием «Александр».
Ярослав Семенов, председатель правительства Удмуртии
Сергей Смирнов, руководитель администрации главы и правительства Удмуртии
Анастасия Муталенко, заместитель председателя правительства Удмуртии
Георгий Щербак, министр здравоохранения Удмуртии
Олег Бекмеметьев, глава Ижевска
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ИСТОЧНИК KP.RU
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