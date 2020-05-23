Бречалов, Семенов, Смирнов, Щербак: политики Ижевска во флешмобе «Какой ты диван»

23 Май 2020 2020-05-23T16:42:33+03:00

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В сети становится все более и более популярным новый флешмоб «Какой ты диван». Пользователи ищут свои имена и выясняют свою «диванную» идентичность. «Комсомолка» нашла картинки диванов, совпадающие с именами ижевских политиков.

Отметим, флешмоб пошел после твитта Александра Пелевина, который опубликовал фотографию «дорогого» дивана под названием «Александр».

Ярослав Семенов, председатель правительства Удмуртии

Сергей Смирнов, руководитель администрации главы и правительства Удмуртии

Анастасия Муталенко, заместитель председателя правительства Удмуртии

Георгий Щербак, министр здравоохранения Удмуртии

Олег Бекмеметьев, глава Ижевска

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ИСТОЧНИК KP.RU