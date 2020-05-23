2020-05-23T16:42:33+03:00
Общество

Бречалов, Семенов, Смирнов, Щербак: политики Ижевска во флешмобе «Какой ты диван»

«Комсомолка» составила коллажи
Маша Мухина
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Александр Бречалов, глава УдмуртииАлександр Бречалов, глава Удмуртии
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В сети становится все более и более популярным новый флешмоб «Какой ты диван». Пользователи ищут свои имена и выясняют свою «диванную» идентичность. «Комсомолка» нашла картинки диванов, совпадающие с именами ижевских политиков.

Отметим, флешмоб пошел после твитта Александра Пелевина, который опубликовал фотографию «дорогого» дивана под названием «Александр».

Ярослав Семенов, председатель правительства Удмуртии

Ярослав Семенов, председатель правительства Удмуртии

Сергей Смирнов, руководитель администрации главы и правительства Удмуртии

Сергей Смирнов, руководитель администрации главы и правительства Удмуртии

Анастасия Муталенко, заместитель председателя правительства Удмуртии

Анастасия Муталенко, заместитель председателя правительства Удмуртии

Георгий Щербак, министр здравоохранения Удмуртии

Георгий Щербак, министр здравоохранения Удмуртии

Олег Бекмеметьев, глава Ижевска

Олег Бекмеметьев, глава Ижевска

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ИСТОЧНИК KP.RU

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