2020-05-24T08:14:08+03:00
Коронавирус Covid-19

На утро 24 мая в Удмуртии выявили 19 новых случаев заражения коронавирусом

В числе заболевших ребенок
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Удмуртии по состоянию на утро 24 мая выявили 19 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил в соцсетях глава региона Александр Бречалов.

- Диагноз подтвердился у 10 жителей Ижевска, по два случая заражения зарегистрировано в Шарканском и Алнашском районах, по одному случаю в Камбарском, Красногорском, Глазовском районах и городах Можге и Глазове. В числе заболевших 1 ребенок и 3 граждан старше 60 лет, - отметил Александр Владимирович.

На данный момент в республике зарегистрировано 529 лабораторно подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции, 14 из них закончились летальным исходом, 303 человека выздоровели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Коронавирус в Ижевске, последние новости на 23 мая 2020 года.

- Проверки ижевчан на карантине по коронавирусу продолжаются.

- Почему в Можге ввели жесткие ограничения?

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На территории школы №17 в Ижевске началось строительство стадиона
Водителей Удмуртии предупреждают об ограничении движения на участке трассы М-7 «Волга»
«В день Ураза-байрам, мечети будут закрыты»: муфтий Удмуртии призвал мусульман оставаться дома
На утро 24 мая в Удмуртии выявили 19 новых случаев заражения коронавирусом
Жесткие ограничения ввели в Можге из-за коронавируса
Бречалов, Семенов, Смирнов, Щербак: политики Ижевска во флешмобе «Какой ты диван»
Проверки ижевчан на карантине по коронавирусу продолжаются
Более 760 тысяч рублей похитили мошенники у пенсионерки из Ижевска
Около 600 жителей Удмуртии получат новое жилье вместо ветхого
5 тысяч рублей заплатит школьница из Удмуртии за ложное сообщение о взрыве
Дороги на переулке Раздельном и к Оранжерейному комплексу в Ижевске отремонтировали
18 случаев коронавируса выявили в Удмуртии 23 мая
Энцефалитных клещей в Удмуртии стало меньше?
7-й трамвай снова ездит по выходным в Ижевске
Уникальный 300-летний можжевельник обнаружили в Удмуртии
Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 22 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Экс-замминистра промышленности и торговли России попросил суд Удмуртии отложить рассмотрение его дела
Могут ли ижевчане попросить включить батареи после завершения отопительного сезона?
На 22 мая в Удмуртии трое детей продолжают лечение от коронавируса в стационаре