На утро 24 мая в Удмуртии выявили 19 новых случаев заражения коронавирусом

24 Май 2020 2020-05-24T08:14:08+03:00

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В Удмуртии по состоянию на утро 24 мая выявили 19 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил в соцсетях глава региона Александр Бречалов.

- Диагноз подтвердился у 10 жителей Ижевска, по два случая заражения зарегистрировано в Шарканском и Алнашском районах, по одному случаю в Камбарском, Красногорском, Глазовском районах и городах Можге и Глазове. В числе заболевших 1 ребенок и 3 граждан старше 60 лет, - отметил Александр Владимирович.

На данный момент в республике зарегистрировано 529 лабораторно подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции, 14 из них закончились летальным исходом, 303 человека выздоровели.

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ИСТОЧНИК KP.RU