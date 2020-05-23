Коронавирус в Ижевске, последние новости на 23 мая 2020 года: проверки «карантинных» и 18 новых заболевших

По состоянию на 23 мая в Удмуртии выявили 18 новых случаев заражения коронавирусом, среди которых 3 детей, 5 граждан старше 60 лет (подробнее).

Жесткие ограничения ввели в Можге из-за коронавируса. Из-за людей, не соблюдающих самоизоляцию, в числе контактных 285 человек (подробнее).

Проверки горожан, прибывших из других регионов и находящихся на карантине по коронавирусу, продолжаются (подробнее).

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