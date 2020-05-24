Водителей Удмуртии предупреждают об ограничении движения на участке трассы М-7 «Волга»

24 Май 2020 2020-05-24T10:56:42+03:00

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Водителей Удмуртии предупреждают об ограничении движения на участке от 392 км до 458 км федеральной трассы М-7 «Волга», проходящей по территории Пермского края. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по республике.

- Временные ограничения движения из-за ремонта будут введены 24 мая с 14:00 до окончания движения 24:00 для грузового транспорта с организацией объезда легкового транспорта через н.п. Нытва, - говорится в сообщении.

Водителям Удмуртии, двигающимся по федеральной трассе М-7 «Волга» в направлении Пермского края, необходимо заранее выбирать альтернативные пути объезда.

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ИСТОЧНИК KP.RU