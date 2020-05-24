2020-05-24T11:14:19+03:00
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«В день Ураза-байрам, мечети будут закрыты»: муфтий Удмуртии призвал мусульман оставаться дома

Главный праздник мусульман отмечается 24 мая
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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Муфтий Удмуртии Фаиз хазрат Мухамедшин призвал мусульман в день Ураза-байрам оставаться дома. Об этом сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман региона.

- В этом году по причине эпидемии коронавирусной инфекции решено проводить Ураза-байрам не в мечетях, а дома. 24 мая, в день Ураза-байрам, мечети будут закрыты для прихожан. Но надеемся, что каждый верующий сможет и у себя дома совершить молитву и поздравить своих родных и близких, не подвергая их опасности. Не только в Удмуртии, но и по всему миру мечети будут закрыты в день Ураза-байрам. Даже в священных городах – Мекке и Медине,- сказал муфтий.

Также Фаиз хазрат Мухамедшин призвал мусульман помогать всем пенсионерам, многодетным семьям, матерям-одиночкам, трудовым мигрантам, которые лишились работы и средств к существованию.

Напомним, с 17 апреля в Удмуртии для посещения закрывали церкви и храмы, Пасхальные службы у православных в этом году прошли без прихожан (подробнее). А позже, с 29 апреля до особого распоряжения будет разрешено посещение церквей и мечетей (подробнее).

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- Рассказываем свежую статистику по количеству заболевших коронавирусом в Удмуртии на утро 24 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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