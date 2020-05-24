2020-05-24T11:43:10+03:00
Общество

На территории школы №17 в Ижевске началось строительство стадиона

Объект планируют сдать к сентябрю 2020 года
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Ярослав СеменовФото: Ярослав Семенов
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В Ижевске на территории школы №17 на улице Леваневского началось строительство стадиона. Об этом сообщил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов в соцсетях.

- На стадионе появятся мини-футбольное поле, круговая беговая дорожка, линейная беговая дорожка, универсальная площадка с ограждением для игровых видов спорта, зона для прыжков в длину, зона для общефизической подготовки. Планируется, что готовый стадион сдадут в сентябре этого года, - сообщил Ярослав Семенов.

Такие же стадионы появятся на территории школ №35 по ул. 30 лет Победы в Ижевске и Граховской средней школе имени Анатолия Марченко. Стоимость всех трех спортивных объектов – 57,7 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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