2020-05-24T17:38:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ижевске, последние новости на 24 мая 2020 года: отмена общественного транспорта в одном из городов Удмуртии и 19 новых заболевших

Рассказываем, что произошло за день
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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24 мая глава Удмуртии в соцсетях сообщил, что в регионе выявлено 19 новых случаев заражения коронавирусом. Среди заболевших есть ребенок и житель старше 60 лет (подробнее).

Что еще произошло:

- Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 24 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших.

- Жители Удмуртии, застрявшие на Гоа, прилетели в Уфу.

- Из-за ситуации с коронавирусом в одном из городов Удмуртии несколько дней не будет ходить общественный транспорт.

- «В день Ураза-байрам, мечети будут закрыты»: муфтий Удмуртии призвал мусульман оставаться дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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