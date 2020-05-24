Коронавирус в Ижевске, последние новости на 24 мая 2020 года: отмена общественного транспорта в одном из городов Удмуртии и 19 новых заболевших

24 мая глава Удмуртии в соцсетях сообщил, что в регионе выявлено 19 новых случаев заражения коронавирусом. Среди заболевших есть ребенок и житель старше 60 лет (подробнее).

Что еще произошло:

- Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 24 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших.

- Жители Удмуртии, застрявшие на Гоа, прилетели в Уфу.

- Из-за ситуации с коронавирусом в одном из городов Удмуртии несколько дней не будет ходить общественный транспорт.

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