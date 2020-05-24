Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 24 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

24 Май 2020 2020-05-24T17:09:43+03:00

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По данным на 24 мая в Удмуртии выявили 19 новых случаев заражения коронавирусом. Диагноз подтвердился у 10 жителей Ижевска, по два случая заражения зарегистрировано в Шарканском и Алнашском районах, по одному случаю в Камбарском, Красногорском, Глазовском районах и городах Можге и Глазове. В числе заболевших — 1 ребенок и 3 граждан старше 60 лет.

Рассказываем, какие регионы лидируют по количеству заболевших:

Ижевск - 308,

Воткинск - 6,

Сарапул - 4,

Можга - 25,

Глазов - 11,

Алнашский район - 31,

Балезинский район - 5,

Вавожский район - 2,

Воткинский район - 20,

Глазовский район - 9,

Граховский район - 12,

Дебёсский район - 1,

Завьяловский район - 26,

Игринский район - 3,

Камбарский район - 1,

Каракулинский район - 2,

Кезский район - 2,

Кизнерский район - 3,

Киясовский район - 1,

Малопургинский район - 21,

Можгинский район - 1,

Сарапульский район - 2,

Селтинский район - 2,

Увинский район - 10,

Шарканский район - 5,

Юкаменский район - 2,

Якшур-Бодьинский район - 5,

Ярский район - 5.

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ИСТОЧНИК KP.RU