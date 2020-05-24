2020-05-24T17:09:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 24 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Рассказываем статистику по районам
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
Изменить размер текста:

По данным на 24 мая в Удмуртии выявили 19 новых случаев заражения коронавирусом. Диагноз подтвердился у 10 жителей Ижевска, по два случая заражения зарегистрировано в Шарканском и Алнашском районах, по одному случаю в Камбарском, Красногорском, Глазовском районах и городах Можге и Глазове. В числе заболевших — 1 ребенок и 3 граждан старше 60 лет.

Рассказываем, какие регионы лидируют по количеству заболевших:

Ижевск - 308,

Воткинск - 6,

Сарапул - 4,

Можга - 25,

Глазов - 11,

Алнашский район - 31,

Балезинский район - 5,

Вавожский район - 2,

Воткинский район - 20,

Глазовский район - 9,

Граховский район - 12,

Дебёсский район - 1,

Завьяловский район - 26,

Игринский район - 3,

Камбарский район - 1,

Каракулинский район - 2,

Кезский район - 2,

Кизнерский район - 3,

Киясовский район - 1,

Малопургинский район - 21,

Можгинский район - 1,

Сарапульский район - 2,

Селтинский район - 2,

Увинский район - 10,

Шарканский район - 5,

Юкаменский район - 2,

Якшур-Бодьинский район - 5,

Ярский район - 5.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Из-за ситуации с коронавирусом в одном из городов Удмуртии несколько дней не будет ходить общественный транспорт.

- Жители Удмуртии, застрявшие на Гоа, прилетели в Уфу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 24 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Жительнице Удмуртии, которая убила новорожденного ребенка, вынесли приговор
Жители Удмуртии, застрявшие на Гоа, прилетели в Уфу
Из-за ситуации с коронавирусом в одном из городов Удмуртии несколько дней не будет ходить общественный транспорт
На территории школы №17 в Ижевске началось строительство стадиона
Водителей Удмуртии предупреждают об ограничении движения на участке трассы М-7 «Волга»
«В день Ураза-байрам мечети будут закрыты»: муфтий Удмуртии призвал мусульман оставаться дома
На утро 24 мая в Удмуртии выявили 19 новых случаев заражения коронавирусом
Жесткие ограничения ввели в Можге из-за коронавируса
Бречалов, Семенов, Смирнов, Щербак: политики Ижевска во флешмобе «Какой ты диван»
Проверки ижевчан на карантине по коронавирусу продолжаются
Более 760 тысяч рублей похитили мошенники у пенсионерки из Ижевска
Около 600 жителей Удмуртии получат новое жилье вместо ветхого
5 тысяч рублей заплатит школьница из Удмуртии за ложное сообщение о взрыве
Дороги на переулке Раздельном и к Оранжерейному комплексу в Ижевске отремонтировали
18 случаев коронавируса выявили в Удмуртии 23 мая
Энцефалитных клещей в Удмуртии стало меньше?
7-й трамвай снова ездит по выходным в Ижевске
Уникальный 300-летний можжевельник обнаружили в Удмуртии
Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 22 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Экс-замминистра промышленности и торговли России попросил суд Удмуртии отложить рассмотрение его дела
Могут ли ижевчане попросить включить батареи после завершения отопительного сезона?
На 22 мая в Удмуртии трое детей продолжают лечение от коронавируса в стационаре