Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова победила в конкурсе за звание олимпийской иконы стиля
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова стала обладательницей звания олимпийской иконы стиля. Об этом сообщается на официальной странице игр в «Инстаграм».
Ранее в четвертьфинале российская фигуристка одолела знаменитого бегуна из Ямайки Усейна Болта она набрала 58% голосов, в полуфинале Загитова обошла другую спортсменку из Ямайки — бегунью Шелли-Энн Фрейзер-Прайс. В финале спортсменке не смог противостоять американский фигурист Джонни Вейр. За Алину проголосовали 62% пользователей.
В свою очередь Алина Загитова поблагодарила всех, кто за нее голосовал.
- Вы самые лучшие!, - написала Загитова на странице в «Инстаграм».
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Алина Загитова танцует с сестрой Сабиной.
ИСТОЧНИК KP.RU
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