2020-05-25T07:22:15+03:00
Спорт

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова победила в конкурсе за звание олимпийской иконы стиля

Голосование проходило на официальном канале игр
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: instagram.com/olympicchannel/Фото: instagram.com/olympicchannel/
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова стала обладательницей звания олимпийской иконы стиля. Об этом сообщается на официальной странице игр в «Инстаграм».

Ранее в четвертьфинале российская фигуристка одолела знаменитого бегуна из Ямайки Усейна Болта она набрала 58% голосов, в полуфинале Загитова обошла другую спортсменку из Ямайки — бегунью Шелли-Энн Фрейзер-Прайс. В финале спортсменке не смог противостоять американский фигурист Джонни Вейр. За Алину проголосовали 62% пользователей.

В свою очередь Алина Загитова поблагодарила всех, кто за нее голосовал.

- Вы самые лучшие!, - написала Загитова на странице в «Инстаграм».

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Алина Загитова танцует с сестрой Сабиной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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