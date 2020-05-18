Глава Удмуртии: «Поздравил Алину Загитову с днем рождения!»
Глава Удмуртии Александр Бречалов поздравил с днем рождения олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову. Об этом он сообщил в соцсетях. Фигуристка приехала в резиденцию главы.
- В Ижевске начиналась ее спортивная карьера, теперь в ее коллекции будет несколько книг с напоминаем о любимых местах родного города. Впереди целая жизнь, а новость о включении спортсменки в состав сборной России на будущий сезон - отличный подарок на 18-летие! - написал глава региона.
Фото: Александр Бречалов
Ранее мы рассказывали о том, что курьер из Ижевска привез девушке целую машину цветов (подробнее).
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Олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову поздравили с 18-летием ведущие Первого канала.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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