2020-05-18T17:26:48+03:00
Общество

Глава Удмуртии: «Поздравил Алину Загитову с днем рождения!»

Фигуристка побывала в резиденции главы республики
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Александр БречаловФото: Александр Бречалов
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Глава Удмуртии Александр Бречалов поздравил с днем рождения олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову. Об этом он сообщил в соцсетях. Фигуристка приехала в резиденцию главы.

- В Ижевске начиналась ее спортивная карьера, теперь в ее коллекции будет несколько книг с напоминаем о любимых местах родного города. Впереди целая жизнь, а новость о включении спортсменки в состав сборной России на будущий сезон - отличный подарок на 18-летие! - написал глава региона.

Фото: Александр Бречалов

Фото: Александр Бречалов

Ранее мы рассказывали о том, что курьер из Ижевска привез девушке целую машину цветов (подробнее).

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Олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову поздравили с 18-летием ведущие Первого канала.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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