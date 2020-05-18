2020-05-18T13:42:00+03:00
Спорт

«Отмечать буду с семьей в Ижевске»: олимпийской чемпионке Алине Загитовой исполнилось 18 лет

Фигуристку поздравили ведущие Первого канала
Дарья ПОРСЕВА
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18 мая олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова отмечает совершеннолетие. Свой день рождения девушка будет справлять в Ижевске, где она находится на самоизоляции.

- С самого утра уже много поздравлений, очень радостное событие для меня. Обычно я не отмечаю день рождения, потому что тренировки или отпуск. Но сейчас буду справлять с семьей, - рассказала Алина Загитова ведущим Первого канала, которые поздравили фигуристку.

Также девушка рассказала, что сейчас идет усиленная подготовка в ЕГЭ и даже сегодня ожидается занятие.

- Я очень люблю сладкое, чуть-чуть торта съем. Сейчас особенно ограничиваю себя, так как держать форму без льда очень сложно, - отметила Загитова.

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Олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову поздравили с 18-летием ведущие Первого канала.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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