Почему срезают «лежачих полицейских» в Ижевске?

25 Май 2020 2020-05-25T11:28:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Ижевчан в социальных сетях возмутило, что в городе начали убирать новых «лежачих полицейских», которые появились в прошлом году.

- В связи с чем срезали «лежачих полицейских» на Фронтовой? - интересуется Вероника.

- В прошлом году отремонтировали улицу Цветочную. Там появились «лежачие полицейские». Сейчас их убирают, почему? - спрашивает Мария.

Как пояснили «Комсомолке» в пресс-службе столицы Удмуртии, искусственные дорожные неровности сделали не по ГОСТу. Их высота превышала норму на три сантиметра.

- Подрядчик будет их менять за свой счет, - рассказали нам в пресс-службе.

В прошлом году работы переделывать не стали, потому что ремонт дорог заканчивался осенью. Выполнять ремонт в это время года уже было нельзя. Всего нужно будет заменить искусственные дорожные неровности на 10 участках.

Все работы завершат до 31 мая.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- В пресс-службе пенсионного фонда по Удмуртии сообщии, сколько работников решили перейти на электронную трудовую книжку.

- На утро 25 мая в Удмуртии выявили 20 новых случаев заражения коронавирусом.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.

ИСТОЧНИК KP.RU