Почему срезают «лежачих полицейских» в Ижевске?
Ижевчан в социальных сетях возмутило, что в городе начали убирать новых «лежачих полицейских», которые появились в прошлом году.
- В связи с чем срезали «лежачих полицейских» на Фронтовой? - интересуется Вероника.
- В прошлом году отремонтировали улицу Цветочную. Там появились «лежачие полицейские». Сейчас их убирают, почему? - спрашивает Мария.
Как пояснили «Комсомолке» в пресс-службе столицы Удмуртии, искусственные дорожные неровности сделали не по ГОСТу. Их высота превышала норму на три сантиметра.
- Подрядчик будет их менять за свой счет, - рассказали нам в пресс-службе.
В прошлом году работы переделывать не стали, потому что ремонт дорог заканчивался осенью. Выполнять ремонт в это время года уже было нельзя. Всего нужно будет заменить искусственные дорожные неровности на 10 участках.
Все работы завершат до 31 мая.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- В пресс-службе пенсионного фонда по Удмуртии сообщии, сколько работников решили перейти на электронную трудовую книжку.
- На утро 25 мая в Удмуртии выявили 20 новых случаев заражения коронавирусом.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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