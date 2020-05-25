На утро 25 мая в Удмуртии выявили 20 новых случаев заражения коронавирусом

25 Май 2020 2020-05-25T08:48:22+03:00

В числе заболевших двое граждан старше 60 лет

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В Удмуртии на 25 мая выявили 20 новых случаев заражения коронавируса. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов в соцсетях.

- Диагноз подтвердился у 8 жителей Ижевска, 5 жителей Можги, 3 жителей Алнашского района, по одному случаю зарегистрировано в Шарканском, Балезинском, Можгинском районах и Глазове. В числе заболевших 2 граждан старше 60 лет, - написал глава республики.

За весь период в республике зарегистрировано 549 лабораторно подтверждённых случаев коронавирусной инфекции из них 14 человек скончались, 308 выздоровели.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

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- Сотрудника ритуальной компании осудили в Ижевске за взятку полицейскому.

ИСТОЧНИК KP.RU