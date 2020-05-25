2020-05-25T11:25:48+03:00
Общество

Более 80% жителей Удмуртии решили сохранить бумажный вариант трудовой книжки

13% перешли на электронную книжку
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Алексей БУЛАТОВФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Удмуртии из 74,5 тысячи работающих жителей 87% решили оставить бумажный вариант трудовой книжки. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда России по республике.

- 13% жителей приняли решение перейти на электронную трудовую книжку. При этом право выбора способа ведения трудовой книжки сегодня сохраняется только для работающих граждан. Для граждан, которые впервые начнут трудовую деятельность после 01.01.2021 года, такого права уже не будет. Учет сведений об их трудовой деятельности будет вестись исключительно в электронном виде, - говорится в сообщении.

В пресс-службе фонда отметили, что электронный формат трудовой удобный, так как можно быстро получить к ней доступ. Ее можно скачать, распечатать или отправить работодателю.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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