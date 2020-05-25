2020-05-25T16:24:07+03:00
Общество

С 26 мая еще в нескольких микрорайонах Ижевска отключат горячую воду

Воду отключат на две недели
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Ижевске с 26 мая начнутся гидравлические испытания в микрорайонах Металлурга, улиц Кирова, Горького и Родниковой. Об этом сообщает пресс-служба ООО «УКС».

Так, с 26 мая по 8 июня не буде горячей воды в домах по адресам:

- 1-я Подлесная 68, 72;

- 30 лет Победы 2, 4а, 4б, 4в, 5, 5а, 6, 7, 8, 10, 10а, 11, 12, 14, 15, 15а, 15б, 16, 17, 19а, 19б, 20, 20а;

- 50 лет Пионерии 8, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45;

- Береговая 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19;

- К. Маркса 283а, 285, 287, 289, 291, 393, 395, 397, 399, 401, 403, 405, 407, 409, 411, 413, 415, 417, 419, 421, 425, 427;

- Кирова 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 14а, 15, 16а, 16б, 17, 17а, 18, 20, 22, 40а, 46, 104, 105, 106, 107, 108, 108а, 109, 110, 112, 112а, 114, 40а, 46, 56, 76;

- М. Горького 158, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 177а, 220, 222;

- Милиционная 110;

- Нижняя 2;

- Песочная 2, 2/1, 4, 4а, 4б, 11а, 11б;

- Родниковая 56, 58, 62, 64;

- Школьная 1, 7, 8, 9, 11, 13.

Жителей просят быть внимательными и не ходить вблизи теплотрасс и люков тепловых камер. Обо всех замеченных признаках повреждений коммуникаций просьба немедленно сообщать по телефонам диспетчерской службы ООО «УКС»: 903-543, 903-545 или в круглосуточную городскую службу 072 (с мобильного телефона 998-072).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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