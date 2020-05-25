2020-05-25T12:58:00+03:00
Происшествия

Водитель в Ижевске насмерть сбил велосипедистку

ДТП произошло 24 мая
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
Изменить размер текста:

В Ижевске 24 мая на улице 30 лет Победы ночью произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

- 25-летний водитель машины «Шевроле» сбил велосипедистку – личность девушки еще не установлена. В результате девушка скончалась от полученных травм, - сообщает ведомство.

По факту ДТП ведется расследование, устанавливается личность погибшей.

Госавтоинспекция МВД по Удмуртии обращается ко всем участникам дорожного движения с призывом о строгом соблюдении Правил дорожного движения, о максимальной внимательности на дороге, терпеливом отношении к другим участникам дорожного движения.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Многодетная семья в Удмуртии из-за пожара осталась без крыши над головой, Рассказываем, как им можно помочь.

- Бывший тренер чемпионки Алины Загитовой осталась одна в Турции и с раком 3 степени.

- Помните страшное ДТП в Игринском районе, в которого погибла целая семья? Следователи завершили расследование уголовного дела, какое наказание ждет виновника автоаварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ДТП в Ижевске и Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В лесах Ижевска с 20 мая введен запрет на разведение костров
Водитель в Ижевске насмерть сбил велосипедистку
Многодетная семья в Удмуртии из-за пожара осталась без крыши над головой
Ижевчанина задержали по подозрению в организации занятия проституцией
Бывший тренер чемпионки Алины Загитовой осталась одна в Турции и с раком 3 степени
Водителю из Удмуртии, по вине которого в ДТП погибли четыре человека, грозит лишение свободы до 7 лет
Почему срезают «лежачих полицейских» в Ижевске?
Более 80% жителей Удмуртии решили сохранить бумажный вариант трудовой книжки
Житель Удмуртии подозревается в жестоком избиении отца
На утро 25 мая в Удмуртии выявили 20 новых случаев заражения коронавирусом
«Убитые» дороги и «заброшки»: глава Ижевске прогулялся по Первомайскому району
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова победила в конкурсе за звание олимпийской иконы стиля
Самолет из Нью-Йорка с жителями Удмуртии на борту вылетел в Уфу
Сотрудника ритуальной компании осудили в Ижевске за взятку полицейскому
Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 24 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Жительнице Удмуртии, которая убила новорожденного ребенка, вынесли приговор
Жители Удмуртии, застрявшие на Гоа, прилетели в Уфу