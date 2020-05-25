Водитель в Ижевске насмерть сбил велосипедистку

25 Май 2020 2020-05-25T12:58:00+03:00

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В Ижевске 24 мая на улице 30 лет Победы ночью произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

- 25-летний водитель машины «Шевроле» сбил велосипедистку – личность девушки еще не установлена. В результате девушка скончалась от полученных травм, - сообщает ведомство.

По факту ДТП ведется расследование, устанавливается личность погибшей.

Госавтоинспекция МВД по Удмуртии обращается ко всем участникам дорожного движения с призывом о строгом соблюдении Правил дорожного движения, о максимальной внимательности на дороге, терпеливом отношении к другим участникам дорожного движения.

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ИСТОЧНИК KP.RU