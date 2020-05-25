Улицу Степную отремонтируют в Ижевске

25 Май 2020 2020-05-25T16:31:43+03:00

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В Ижевске специалисты отремонтируют всю улицу Степная. Об этом сообщается в группе Дорожного предприятия «Ижевское».

- Ремонту подлежит 2,46 км дороги, отремонтировать систему водоотведения, поднять и выровнять 23 колодца. Новый асфальт выложат в два слоя, исключение составит 500-метровый участок в районе пересечения с трамвайными путями. Там будет произведена замена низлежащих слоев: заново уложены подстилающий слой из ПГС и основание из гранитного щебня. После чего, будут начаты работы по обустройству слоев асфальтобетонного покрытия, - говорится в сообщении.

Водителей просят обращать внимание на установленные дорожные знаки и соблюдать скоростной режим.

Ремонт производится в рамках нацпрограммы «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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ИСТОЧНИК KP.RU