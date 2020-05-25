Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 25 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

25 Май 2020 2020-05-25T17:35:15+03:00

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25 мая в Удмуртии выявили 20 случаев заражения коронавирусом. Диагноз подтвердился у 8 жителей Ижевска, 5 жителей Можги, 3 жителей Алнашского района, по одному случаю зарегистрировано в Шарканском, Балезинском, Можгинском районах и Глазове. В числе заболевших 2 граждан старше 60 лет.

Рассказываем, какие регионы лидируют по количеству заболевших:

Ижевск - 316,

Воткинск - 6,

Сарапул - 4,

Можга - 26,

Глазов - 12,

Камбрака – 2,

Алнашский район - 34,

Балезинский район - 6,

Вавожский район - 2,

Воткинский район - 20,

Глазовский район - 9,

Граховский район - 12,

Дебёсский район - 1,

Завьяловский район - 26,

Игринский район - 3,

Камбарский район - 1,

Каракулинский район - 2,

Кезский район - 2,

Кизнерский район - 3,

Киясовский район - 1,

Красногорский район – 1,

Малопургинский район - 21,

Можгинский район - 2,

Сарапульский район - 2,

Селтинский район - 2,

Сюмсинский район -1,

Увинский район - 10,

Шарканский район - 6,

Юкаменский район - 2,

Якшур-Бодьинский район - 5,

Ярский район - 5.

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ИСТОЧНИК KP.RU