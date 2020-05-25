Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 25 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
25 мая в Удмуртии выявили 20 случаев заражения коронавирусом. Диагноз подтвердился у 8 жителей Ижевска, 5 жителей Можги, 3 жителей Алнашского района, по одному случаю зарегистрировано в Шарканском, Балезинском, Можгинском районах и Глазове. В числе заболевших 2 граждан старше 60 лет.
Рассказываем, какие регионы лидируют по количеству заболевших:
Ижевск - 316,
Воткинск - 6,
Сарапул - 4,
Можга - 26,
Глазов - 12,
Камбрака – 2,
Алнашский район - 34,
Балезинский район - 6,
Вавожский район - 2,
Воткинский район - 20,
Глазовский район - 9,
Граховский район - 12,
Дебёсский район - 1,
Завьяловский район - 26,
Игринский район - 3,
Камбарский район - 1,
Каракулинский район - 2,
Кезский район - 2,
Кизнерский район - 3,
Киясовский район - 1,
Красногорский район – 1,
Малопургинский район - 21,
Можгинский район - 2,
Сарапульский район - 2,
Селтинский район - 2,
Сюмсинский район -1,
Увинский район - 10,
Шарканский район - 6,
Юкаменский район - 2,
Якшур-Бодьинский район - 5,
Ярский район - 5.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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