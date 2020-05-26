Автобусный маршрут пустят в Ижевске до мкрн Воложка
В Ижевске с 26 мая открывается новый автобусный маршрут до мкрн Воложка. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Автобус №60 будет ходить по маршруту ул. Щорса – мкрн. Нагорный – мкрн. Воложка. Движение будет осуществляться по следующему расписанию:
с мкрн. Воложка – 06.50, 07.50, 8.50, 16.50, 17.50, 18.50 ежедневно
с ул. Щорса до мкрн. Воложка – 07.20, 08.20, 09.20, 17.20, 18.20, 19.20 ежедневно
с ул. Щорса до мкрн. Нагорный – 10.20 – 16.20 ежедневно в течение дня (интервал 1 час).
Отметим, что расписание может меняться в соответствии с предложениями пассажиров. Информация по расписанию появится на остановочных пунктах и салонах автобусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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