2020-05-26T06:00:15+03:00
Общество

Автобусный маршрут пустят в Ижевске до мкрн Воложка

Регулярные перевозки будут осуществляться с 26 мая
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: архивФото: архив
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В Ижевске с 26 мая открывается новый автобусный маршрут до мкрн Воложка. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Автобус №60 будет ходить по маршруту ул. Щорса – мкрн. Нагорный – мкрн. Воложка. Движение будет осуществляться по следующему расписанию:

с мкрн. Воложка – 06.50, 07.50, 8.50, 16.50, 17.50, 18.50 ежедневно

с ул. Щорса до мкрн. Воложка – 07.20, 08.20, 09.20, 17.20, 18.20, 19.20 ежедневно

с ул. Щорса до мкрн. Нагорный – 10.20 – 16.20 ежедневно в течение дня (интервал 1 час).

Отметим, что расписание может меняться в соответствии с предложениями пассажиров. Информация по расписанию появится на остановочных пунктах и салонах автобусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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