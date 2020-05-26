С 1 июня ижевские детские сады переходят на летний режим работы

26 Май 2020 2020-05-26T06:33:01+03:00

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С 1 июня все дошкольные учреждения Ижевска будут работать в «дежурном режиме». Об этом сообщается пресс-служба городской администрации. Родители, работающие на предприятиях, деятельность которых допускается распоряжением главы, смогут привести своих детей.

Отметим, что в таком режиме садики будут работать до особого распоряжения.

Исключением станут только 5 садов - 156, 70, 129, 39, 162 - в которых в ближайшее время стартует проект «Большой ремонт» по капитальному ремонту кровли. В этих детских садах с родителями проведут консультации об организации работы учреждения во время ремонта. По возможности и по согласованию с Роспотребнадзором Удмуртии для воспитанников детских садов, закрытых на время проведения «Большого ремонта», будут организованы дополнительные дежурные группы в соседних детских садах.

Также «Большой ремонт» стартует в корпусах дошкольных учреждений № 242,163,194. Эти детские сады имеют по 2 корпуса, воспитанники на время ремонта будут посещать работающие корпуса.

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ИСТОЧНИК KP.RU